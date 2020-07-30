شكرا لقرائتكم خبر عن 626 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال626 تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين و213 حالة لغير الكويتيين.
ولفت النظر إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8754 حالة.
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