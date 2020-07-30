باحث كردي لـ"اليمن العربي": تركيا تنتقم لخسائرها بليبيا من السوريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

سيد مصطفي

قال ابراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إن تركيا ستنتقم لخسائرها بليبيا في عين العيسى وكوباني ودرباسية، والروس يقودون مخطط جديد لتسليم كل هذه المناطق إلى النظام السوري والإيرانيين، والأمريكيين لن يبدوا أي موقف حيال ما يحصل، وحلف الناتو لن يتدخل وسوف يكتفي بعدم التدخل.



وأكد كابان لـ"الخليج 365"، ان الدليل على هذا المخطط، هو الموقف الألماني منذ عدة أيام، حيث طالبت بوقف تركيا وخروجها من المنطقة الكردية في سوريا، وهذا هو إشارة المانية بمخطط تركي روسي قادم

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وأرجع الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، السبب في قدرة تركيا لفعل ذلك هو إن قنديل عاجز عن تنفيذ اي تغيير داخل تركيا وهولير لا تفعل ذلك بسبب علاقاتها، والأكراد في شمال كردستان يستعدون لشرب الشاي في كوباني والدرباسية وعين العيسى باتجاه الرقة.

وبين كابان، أن تركيا منهارة داخليا وبعد فشل عملياتها في ليبيا ولم تحصل على ما تريد من داخل سورية ومقاومة حزب عمال الكردستاني في باشور كوردستان "شمال كردستان" التي ضربتهم بايد من حديد والعقوبات التي عليها التي دمرت اقتصادها وبسبب كورونا خسرت ملايين من السياح ومعارضة داخلية لدى حزب العدالة والتنمية وجميع يتحدث عن احتلال تركي في شمال وشرق سورية سواء برلمانين اوربيين ورؤساء عرب وشخصيات امريكية على ما اعتقد انه لا يستطيع هجوم.

وأشار الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إلى أن تركيا أصبحت دولة فاشية واصبحت مثل فتاة عاهرة في الآونة اخيرة كل فترة تريد ان تحتل دولة وتريد ان تصنع من الحلم العثماني حقيقة وتبني نفسها على حساب دم الشعوب الاخرى.