شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبير موسى: الغنوشي لا يملك أي دعم داخل البرلمان سوى الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي إن حزب النهضة له علاقات "من تحت الطاولة" داخل البرلمان.

Advertisements وأضافت: من أبطلوا أصواتهم كانوا قد تعهدوا بالتصويت بالموافقة لكنهم تعرضوا لضغوطات في اللحظات الأخيرة. وأكدت أن الغنوشي لا يملك أي دعم داخل البرلمان سوى الإخوان. وقالت إن أغلبية القوى البرلمانية برهنت على أنها ترفض رئاسة الغنوشي للبرلمان

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