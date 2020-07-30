تونس.. الغنوشي ينجو من اقتراع بسحب الثقة في مجلس النواب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

انتهت عملية التصويت التي أجراها، اليوم الخميس، البرلمان التونسي، من أجل إسقاط الثقة عن رئيسه راشد الغنوشي، بإسقاط لائحة سحب الثقة.



هذا وفشلت لائحة سحب الثقة من الغنوشي في الحصول على النصاب القانوني (109) نواب، بسبب غياب عدد كبير من أعضاء البرلمان، و امتناع آخرين عن التصويت.

التصويت شارك فيه 133 نائباً منهم 97 نائباً وافقوا على سحب الثقة، فيما رفض اللاحئة 16 نائباً، وكان عدد الأصوات الملغاة 16 صوتاً، إلى جانب ورقتين ملغاتين.

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وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت وسط فوضى كبيرة وخلافات عارمة حول آلية تسيير الجلسة وطريقة التصويت، ما اضطر رئيس الجلسة إلى إيقافها مؤقتاً.

وامتنع نواب كل من كتلة حركة ”النهضة“ وكتلة ”ائتلاف الكرامة“ عن التصويت على اللائحة المقدمة من 73 نائباً لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وقال النائب عن حركة النهضة عماد الخميري، إن نواب الحركة لم يكونوا من الأطراف المطالبين بسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وأكد أن نواب الكتلة يتبرأون من المشاركة في هذه الجلسة وهم يجددون ثقتهم في رئيس المجلس عن طريق الامتناع عن التصويت، وفق تعبيره.

وأشار الخميري إلى أن جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان لم تراع أبسط أبجديات الديمقراطية وهي اعتماد الخلوة، على حد قوله