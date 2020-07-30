شكرا لقرائتكم مسؤول بحكومة السراج يقرّ: تركيا استغلت ضعف "الوفاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - في تصريح مبطن.. مسؤول في حكومة السراج يكشف تململاً داخل الوفاق من الخضوع للشروط التركية حيث نقلت وكالة الأسوشييتد برس عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، إقراره اعتماد حكومة طرابلس الكامل" على تركيا.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن الأمر "كان مثل لعبة خذ وهات. وقد استغلوا ضعفنا في ذلك الوقت." وفق تعبيره.
واعتبر المسؤول أن دعم تركيا لحكومة السراج عسكريا يسير جنبا إلى جنب مع مشاريعها الاقتصادية.
وكانت مصادرنا قد أكدت أن طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا سبقتها معلومات تحدثت عن هبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية.
وبحسب المصادر فإن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها لاحقا إلى جبهة سرت والجفرة.
وكان فريق من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية التي مكث فيها بضع ساعات ثم غادرها عائدا من حيث أتى.
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