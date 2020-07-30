شكرا لقرائتكم ترمب يقترح تأجيل الانتخابات خوفا من عمليات تزوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأول مرة "تأجيلًا" للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان، معتبرا أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير. ويحدد الكونغرس مواعيد الانتخابات الفيدرالية، ولا ينص الدستور على أحكام بشأن التأجيل حتى 20 يناير/ كانون ثان 2021 موعد تنصيب الرئيس. غرد ترمب يوم الخميس: "مع التصويت الواسع للبريد (وليس تصويت الغائبين، وهو أمر جيد)، سيكون 2020 هو الانتخابات الأكثر من حيث عدم دقة والاحتيال في التاريخ. سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة. نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن وآمن؟؟؟

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