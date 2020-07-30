البرلمان التونسي يسقط لائحة سحب الثقة من الغنوشي.. ونائبة تتهم حركة النهضة بتقديم رشاوي

كتب: ضياء السقا- وكالات

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، الخميس، بسقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مُشيرة إلى أن 97 نائبًا صوّتوا لصالح سحبها.

وكان البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

وأكدت النائبة المعارضة، أن راشد الغنوشي انتهى سياسيا حتى وإن لم تنجح محاولات سحب الثقة منه.

وبدأ الاقتراع السري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.