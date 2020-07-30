يعمل معها منذ ٢٠٠٩.. إسرائيل تكشف هوية قائد "جاسوس" في حركة "حماس" هرب من قطاع غزة وبحوزته وثائق ومعلومات "هامة"

كشف متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن هوية القائد الميدانى "الحمساوي" الهارب إلى إسرائيل، موضحة أن القائد عز الدين حسين ع يقود مجموعة صواريخ كتف ـ جو في حماس، وقدم معلومات ثمينة جدا عن حماس وأنشطتها.

وهرب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

كما أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة اعتقال خليّة من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

مصادر لقناة "العربية" قد أفادت بهروب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

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كما زعمت أنها "تهدف للمس بمقاومة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وتزامنا، أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة "اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

وكانت إسرائيل، كشفت اليوم، الخميس، هوية قائد ميداني في حماس هرب من غزة مؤخراً، مؤكدة أن القيادي الهارب هو عز الدين حسين.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد مجموعة صواريخ تابعة لحماس هرب من غزة لإسرائيل وقدم معلومات نوعية وسرية.



