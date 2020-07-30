شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب مرشح مستقبل وطن فى إنتخابات الشيوخ بالجيزة .. دعم غير محدود وجولات لا تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اللحظات الأولى لفترة الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 ظهر أحمد مرشح مستقبل وطن فى دائرة الجيزة بشكل يختلف عن باقى المرشحين حملة دعائية قوية ومنظمة ومحددة الأهداف ، بجانب دعم غير عادى حصل عليه المرشح أحمد دياب من نجوم ورموز الرياضة المصرية سواء عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو من خلال مجموعة من الفيديوهات ظهر فيها نجوم كبار مثل أحمد حسن وأحمد حسام ميدو وعماد متعب وحازم إمام وغيرهم من الشخصيات الرياضية التى تحظى بالقبول والشهرة داخل المجتمع المصرى ، هذا الإضافة إلى ماحظى به من دعم وإلتفاف شباب محافظة الجيزة خلف رؤيته للرياضة المصرية كملف متكامل .

الدعم الذى حظى بها أحمد دياب كان تعبيرا طبيعيا عن مايحظى به دياب من ثقة العاملين فى المجال الرياضى بسبب مايملكه من رؤية طموحه ومايحمله فوق كتفه من خبرات وإنجازات فى هذا المجال خاصة وأنه صاحب رؤية شابة تناسب توجه الدولة فى منح الفرص للشباب .

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ورغم الدعم المبكر والكبير الذى حظي به مرشح حزب مستقبل وطن فى الجيزة إلا أن دياب لم يتوقف لحظة عن القيام بجولات داخل أرجاء محافظة الجيزة المختلفة وعقد لقاءات ونقاشات مباشرة مع الأهالى ، واستمع ألى مطالبهم وأحلامهم وامالهم التى يعقدونها على مجلس الشيوخ والمرشحين الشباب ، وكان دياب حريصا على عرض رؤيته ورؤية حزب مستقبل وطن بخصوص تطوير منظومة الرياضة والتعليم الرياضى ومراكز الشباب ، كما أكد فى جولاته المختلفة مثل إمبابة وكرداسة وغيرها من المناطق الواقعة فى نطاق محافظة الجيزة على ضرورة حرص الشباب على المشاركة فى العملية الإنتخابية إيمانا بأنهم يمثلون السواد الأعظم من التركيبة السكانية المصرية ولابد أن يصل صوتهم إلى مراحل تأثير فى إختيار المرشحين بشكل يناسب حجمهم فى المجتمع .

جدير بالذكر أن أحمد دياب مرشح حزب مستقبل وطن رجل أعمال يملك صورة ناجحة فى تطبيق أفكار ومشروعات مهمة فى المجال الرياضى ويهدف إلى تحسين فكرة الإستثمار الرياضى وتحقيق أقصي استفادة منه على المستوى الإقتصادى والمجتمعى .