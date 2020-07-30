بعد قرار إغلاق السلطات لسوق الماشية.. “كسابة” يتعرضون لإعتداء جسدي من طرف مواطنين بطنجة

نقلت سيارات إسعاف تابعة لعناصر الوقاية المدنية، أمس الأربعاء، بطنجة، حوالي 10 أشخاص من باعة الماشية إلى مستشفيات المدينة، بعد تعرضهم لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من الأشخاص.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن عددا من المرتفقين، اعتدوا على “الكسابة” بالحجارة، والضرب بعد الإرتفاع الملفت لأثمنة المواشي، إذ بلغت حوالي 3000 درهم.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المئات من المواطنين تركوا دون أضحية العيد.

وجاء ارتفاع الأثمنة على خلفية قرار مفاجئ للسلطات المحلية بإغلاق السوق على الساعة السادسة مساء، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل السوق بسبب ارتفاع الطلب أكثر من العرض.