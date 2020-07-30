الكاف تعلن رسميا إقامة مباريات الكونفدرالية في المغرب بنظام المباراة الواحدة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف، عن إقامة الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية في المغرب.

وقرر “الكاف” إقامة المتبقي من مباريات البطولة بنظام الدورة المجمعة في المغرب، حيث سيحتضن مباراتي الدور قبل النهائي، بنظام مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، كما أنه سيستضيف المباراة النهائية.

بهذا سيواجه بيراميدز المصري نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم 22 شتنبر على ملعب “مركب محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء .

فيما ستقام المواجهة الثانية بين فريقي نهضة بركان وحسنية أكادير، على ملعب “مولاي عبدالله” في العاصمة الرباط.

وحدد “الكاف” يوم 27 شتنبر المقبل موعدا للمباراة النهائية للبطولة الكونفيدرالية، وقرر أن تقام على ملعب “مولاي عبدالله” في الرباط.