سلطات الرباط تمنع شي الرؤوس وأطراف الأغنام في الطرقات والساحات العمومية

قررت سلطات العاصمة الرباط، منع عدد من الممارسات التي دأب عليها سكان عدد من الأحياء في العاصمة، خلال عيد الأضحى.

وأصدر والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، قرارا يقضي بمنع شي رؤوس وأطراف الأغنام في الطرقات والساحات العمومية بمدينة الرباط، بمناسبة عيد الأضحى الذي سيتم الاحتفال بع غدا الجمعة.

وحسب نص القرار، فإنه مقابل المنع الذي شمل الشي في الطرقات والساحات، تخصص المحلات المهنية لهذه العملية، من الأفران التقليدية ومحلات الشواء.

وكانت مصالح الجماعات الترابية، سنويا، تشتكي من عمليات الشي خلال عيد الأضحى في الطرقات، وهي العمليات العشوائية، التي تؤدي في كثير من الأحياء لترك مخلفات، والتأثير على البنية التحتية.