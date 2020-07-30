خنيفرة.. تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا بينهم 4 نزلاء بالسجن المحلي

أكدت التحاليل المخبرية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 9 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم خنيفرة، لترتفع حصيلة المصابين بالإقليم إلى 49 حالة مؤكدة. وحسب مصادر طبية، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بنزلاء السجن المحلي بخنيفرة، فيما تم تسجيل 5 حالات متفرقة بكل من مدينة مريرت وتيغسالين إقليم خنيفرة. وارتفع عدد الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة إلى 223 حالة، منذ تفشي وباء كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات قيد العلاج إلى 23 حالة في خنيفرة، و1 حالات في خريبكة، و19 حالات في بني ملال. وكانت مديرية الصحة في بني ملال قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد الحالات النشطة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، في الجهة، بلغ44 حالة نشطة، فيما تم استبعاد ما مجموعه 58058 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.

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