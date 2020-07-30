مرور عام على عملها.. الشرطة الإدارية بالدار البيضاء تقدم حصيلتها: تحرير الآلاف من المخالفات

قدمت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” حصيلة الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء، وذلك بمناسبة مرور عام كامل على تعميم عملها.

وتعمل الشرطة الإدارية الجماعية بالدار البيضاء تحت الإشراف المباشر لرئاسة جماعة الدار البيضاء، وبمواكبة من طرف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” التي تم انتدابها من طرف المجلس الجماعي للقيام بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي.

ويهدف عمل الشرطة الإدارية الجماعية إلى الارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطنين خصوصاً في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، بالإضافة إلى تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجة شكايات المواطنين، لتشمل تدريجيا مجالات أخرى.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، أشار المصدر نفسه إلى أن وحدة الشرطة الإدارية الجماعية تقوم يوميا بحملات تحسيسية ميدانية، بمعية السلطات المحلية، من أجل توعية سكان المدينة بخطورة فيروس كورونا.

وتميزت هذه الدوريات بتركيز أنشطتها لفائدة تجار ومرتفقي الأسواق الجماعية، وسوق الجملة للخضر والفواكه، والمجازر الجماعية، وسوق الدواجن، والأسواق غير المهيكلة، والمحلات التجارية والحرفية وغيرها. وشملت توجيه المرتفقين نحو السبل الصحيحة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، والطرق الصحيحة للتعقيم والحد من انتشار الفيروس.

وفي الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية، تقول شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، في بلاغ لها، قامت وحدة الشرطة الإدارية الجماعية بما مجموعه 20249 زيارة أسفرت عن 8796 عملية تحسيس وتحرير 11453 محضر إثبات مخالفة، وتم اتخاذ 5965 إنذار على إثرها، و194 قرار بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين.

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أما في الجانب المتعلق بمعاينة محلات الجزارة، بحسب نفس المصدر، قامت الشرطة الإدارية الجماعية بمعاينة وزيارة 500 محل للجزارة بتراب جماعة الدار البيضاء للمساهمة في الحد من الذبيحة السرية، حرصا على سلامة وصحة المستهلكين.

كما قامت بإحصاء 453 سيارة مهملة والمتخلى عنها في مختلف شوارع وأزقة جماعة الدار البيضاء، والتي تشكل مكمنا لانتشار الحشرات والقوارض وتكتل الأزبال من حولها، تم على إثرها مراسلة الجهات المعنية قصد جرها وإيداعها بالمحاجز البلدية.

إلى ذلك، قامت الشرطة الإدارية الجماعية بإحصاء 351 نقطة سوداء ملقاة بها نفايات هامدة بتراب جماعة الدار البيضاء، ويسهر المراقبون بالمعاينة المستمرة في جميع المقاطعات للحد من استفحال تكاثر هذه النفايات.

وفي الجانب المتعلق بمعاينة استغلال الملك العام الجماعي من طرف أصحاب المحلات التجارية والحرفية، فخلال هذه المدة قامت وحدة الشرطة الإدارية الجماعية بما مجموعه 19548 زيارة أسفرت عن 8858 عملية تحسيس وتحرير 10690 محضر إثبات مخالفة واتخذت على إثرها 9784 إنذار و2603 قرار إخلاء في حق المخالفين.

وعلى إثر الانتشار العشوائي للوحات الإشهارية ” KAKEMONOS ” المثبتة بالأعمدة الكهربائية بجميع الشوارع الرئيسية والأزقة بجماعة الدار البيضاء، ساهمت الشرطة الإدارية الجماعية بمعية السلطة المحلية بإزالة 4485 لوحة تم إيداعها بمحاجز جماعة الدار البيضاء.

وفي مجال التعمير والبناء وخلال هذه المدة قامت وحدة الشرطة الإدارية الجماعية بالإبلاغ عن 1455 مخالفة تم توجيهها للسلطة المحلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.