الاحتلال يمدد اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث لمدة 5 أيام إضافية، بحجة استكمال التحقيق، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") عن المحامي رامي عثمان، الموكل بالدفاع عن غيث، أن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال غيث 5 أيام، مضيفا أن القاضي أبلغ بوقف التحقيق مع غيث، وتحديد اتجاه القضية حتى الثلاثاء القادم.

يشار إلى أن شرطة ومخابرات الاحتلال منعت الوقفة التضامنية مع غيث قرب محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال، في وقت سايق، صباح اليوم.

واعتقل غيث في 19 من شهر تموز/ يوليو الجاري، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

ويوم الجمعة الماضي، مددت سلطات الاحتلال اعتقال غيث لمدة 7 أيام، بحجة استكمال التحقيق في سجن عسقلان.

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في المقابل، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي على إسرائيل لإطلاق سراح غيث.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اعتقال غيث، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن "حملة استهداف إسرائيلية للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم".

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل دائم، حملات ضد التواجد الفلسطيني الرسمي داخل مدينة القدس، وتشمل إغلاق مؤسسات واعتقال وإبعاد شخصيات.

وبحسب "وفا"، فإن قوات الاحتلال اعتقلت غيث أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، وتمنعه من دخول الضفة الغربية، والتواصل مع شخصيات وقيادات فلسطينية.