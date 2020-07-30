شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الخميس 30 يوليو/تموز 2020، بأن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران لمليشيات الحوثي والتي طالت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون وقذائف الهاوزر، وفي الوقت نفسه فتحت نيران معدلاتها الرشاشة. Advertisements وقالت إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا المليشيات انتهت باخمادها. وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة حوثية مسيرة تحمل ذخائر سلاح قناصة في ذات المديرية، لتواصل الميليشيات خروقاتها للهدنة الأممية

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