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شكرا لقرائتكم خبر عن "ممر سفر آمن" بين الإمارات وإندونيسيا لتسهيل الأعمال الأساسية والان مع التفاصيل
الخميس 30 يوليه 2020
اتفقت دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا على إقامة ترتيبات "ممر السفر الآمن" المؤقتة لتسهيل السفر الميسر للأعمال الأساسية وللأغراض التجارية والاقتصادية والدبلوماسية والرسمية بين البلدين.
وأكدت كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا في بيان مشترك على الحاجة الملحة إلى توفير كافة الإجراءات لتعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات الاقتصادية المتبادلة للتخفيف من حدة وباء ( كوفيد-19).
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين البلدين على احتواء جائحة (كوفيد-19)، وكذلك في تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.
ولا تقوض ترتيبات "ممر السفر الآمن" بأي حال من الأحوال بروتوكولات الصحة العامة الإلزامية والحجر الصحي.
كما يلتزم البلدان بإجراء مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة المعنيين لتقييم ومراجعة الوضع التشغيلي لترتيبات "ممر السفر الآمن" من وقت لآخر، وتحسين فعالية هذه الترتيبات، وتوسيع نطاق تطبيقها، بما في ذلك لأغراض السياحة.
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