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الجامعة العربية ترحب بتفعيل اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة في اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 30 يوليه 2020

رحّب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالجهود التي قامت بها المملكة العربية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والموقع في نوفمبر 2019.

 

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واكد ابو الغيط في بيان أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.

 

وعبر أبو الغيط عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخراً من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.

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