شرطة دبي تكثف استعدادت العيد

الخميس 30 يوليه 2020

أكد العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أرواح مستخدمي الطريق على جميع طرق الإمارة، وذلك من خلال توفير جميع سبل الراحة وتسهيل الحركة المرورية أمام زوار إمارة دبي الذين قدموا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح أنه سيتم تكثيف الدوريات المرورية لمتابعة الأوضاع المرورية على كافة الشوارع والتقاطعات، بالإضافة إلى المناطق الحيوية، والمناطق التي تشهد كثافة أعداد المركبات فيها .

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وأشار العميد سيف المزروعي، إلى أنه سيتم ترتيب عدد من الدوريات المرورية، ورقباء السير، والدوريات الراجلة في مناطق ديرة وبردبي لتنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية خلال فترتي الصباح والمساء، وسيتخلل ذلك نشر عدد من رقباء السير خلال الفترة المسائية لفض الاختناقات المرورية على بعض الشوارع وتنظيم حركة السير.

ولفت العميد سيف المزروعي، إلى أنه سيتم نشر الدوريات في دبي مول، والجي بي آر، وكذلك سيتي ووك، ومنطقة بوليفارد محمد بن راشد، وفيستفال سيتي، وسيتي سنتر مردف بالإضافة إلى الشوارع الأخرى، وذلك بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، والحد من المخالفات المرورية التي ترتكب من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق.