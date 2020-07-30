شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. البحسني يطمأن على صحة الدكتور جمال بن غوث ويثني على دوره العلمي والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة للدكتور جمال سالم بن غوث أستاذ

الهندسة البترولية بجامعة حضرموت بمنزله بمديرية غيل باوزير، اطمأن خلالها على صحته نتيجة إصابته بجلطة ألزمته المنزل. وأبدى المحافظ استعداده لتقديم المساعدة اللازمة للدكتور بن غوث لتلقي العلاج وتجاوز آثار المرض بإذن الله، مثمناً دوره العلمي في خدمة جامعة حضرموت والتعليم العالي بالمحافظة. Advertisements من جانبه، أعرب الدكتور جمال بن غوث عن خالص تقديره للمحافظ البحسني، لزيارته في منزله والاطمئنان على صحته، متمنياً له التوفيق في مهامه الوطنية.

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