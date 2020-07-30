أكثر من 150 ألف وفاة جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة

تجاوزت الولايات المتحدة الأربعاء عتبة 150 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسب تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز.

وكانت سلطات هذه الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات جراء الوباء في العالم، أعلنت الوفاة الأولى نهاية شباط/فبراير. ومذّاك، سجّلت 4,38 مليون إصابة حسب إحصاءات الجامعة.

وأوضحت حصيلة الجامعة أنه تم تسجيل نحو 4ر4 مليون حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة كل يوم، فضلا عن تسجيل أكثر من 1000 على مدار 24 ساعة.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في السيطرة على الإصابات والوفيات، إلا أنها تعرضت لانتشار جديد للفيروس منذ منتصف الشهر الماضي.

ويتركز الانتشار الأخير إلى حد كبير في الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية، الأمر الذي بدأ يعوق التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن الوباء.

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