الخليج 365 - محسن أمينالخميس 2020/7/30 03:43 م بتوقيت أبوظبي
اعتبر النائب التونسي المستقل عدنان الحاجي أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي "فاقد للشرعية" سواء تم سحب الثقة منه من عدمه في جلسة اليوم.
وقال الحاجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن اتصالات الغنوشي مع جهات أجنبية عجلت بعقد جلسة لسحب الثقة منه والإطاحة به.
وأضاف أنه "متفائل بنتائج التصويت خاصة أن عديد الكتل اتحدت في موقف واحد على سوء إدارة الغنوشي للمجلس منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019".
وأشار إلى أن تصويت 109 أعضاء ضد الغنوشي "ممكنة وفي حال عدم الوصول للنصاب المطلوب فإنه لا يمكن للغنوشي المواصلة على رأس البرلمان، لأن الإشكال ليس في تجميع الأصوات بل في عجزه عن تقديم الإضافة المطلوبة".
ولفت إلى أن "نوابا من حركة النهضة حاولت تعطيل الجلسة التي كانت من المقرر أن تدوم ساعتين فقط".
وانطلقت اليوم الخميس، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، على خلفية تورطه في التخابر وخدمة أجندات خارجية مشبوهة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب تونسي لـ"الخليج 365": لا يمكن للغنوشي المواصلة على رأس البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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