انقلاب بين مرتزقة قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشادات كبيرة ما زالت متواصلة بين عملاء ومرتزقة قطر من الإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جانب وعزمي بشارة مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق والكاتب بلال فضل من جانب آخر.

مرتزقة قطر وتركيا.. خناقة تمزق "ولاءً مدفوع الأجر" لتميم وأردوغان

وهاجم عدد منهم أمير قطر تميم بن حمد على خلفية دعمه اللامحدود بأموال لا تحصى لبشارة الذين وصفوه "بالجاسوس والخائن وعميل الصهاينة".

"التبعية" في أبشع صورها.. أردوغان يهين تميم ووزراءه بالدوحة

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وانتقدوا قيام تميم بإنشاء إمبراطورية إعلامية يعمل فيها مثل فضل الذي اتهموه بأنه من "الزنادقة والملحدين" لقيامه بانتقاد رجب طيب أردوغان وفضح تناقضاته، محرضين بالعنف ضده.

قبل أن يرد عليهم فضل بالأدلة ويثبت أن أردوغان ديكتاتور وأن من يهاجمونه مرتزقة لدى قطر، وأن "الإخوان كاذبون وأغبياء"، متسائلا "إذا كان يهاجمونه بسبب رأي فماذا سيفعلون بالشعوب لو وصلوا للحكم".

وكان لافتا أن تلك المشادة شاركت فيها 3 من قنوات تمولها قطر (الجزيرة ومكملين والتلفزيون العربي)، ليكشفوا عن فساد بالجملة داخل الإمبراطوريات الإعلامية التي تمولها الدوحة، بهدف التحريض وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطريون خصوصا في المناطق الشمالية من انعدام الخدمات وتدهور البنية التحتية- كما سبق وأن شكوا للصحف القطرية الموالية لتنظيم "الحمدين" ورصدت تلك الشكاوى ”الخليج 365” أكثر من مرة.