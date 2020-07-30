روسيا تنفي مزاعم بشأن نقل مسلحين إلى بيلاروسيا

نفت موسكو، اليوم الخميس، الاتهامات بالسعي إلى زعزعة استقرار بيلاروسيا بعد توقيف نحو ثلاثين روسيا وسط مزاعم بأنهم مسحلون يعدون "لأعمال إرهابية" مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن "هناك تلميحات إلى أن منظمات ترسل (رجالا) لزعزعة الوضع في بيلاروسيا (...) من المؤكد أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك".

Advertisements

وأكد أن "روسيا وبيلاروسيا حليفتان وشريكتان قريبتان".

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، أندريه رافكوف، قوله إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والاستخبارات، لم يبلغا بيلاروسيا عن اعتزامهما نقل عناصر شركة عسكرية خاصة عبر أراضيها.

وأعلنت السفارة الروسية أن السلطات البيلاروسية لم تبلغها عن أي اعتقالات لـ 33 مواطنا، والتي تم الإبلاغ عنها سابقا في وسائل الإعلام، وطلبت البعثة الدبلوماسية الروسية معلومات رسمية من السلطات المختصة.