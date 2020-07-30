وزير الصحة البريطاني: موجة ثانية من كورونا بدأت في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن موجة ثانية من فيروس كورونا بدأت في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس عنه القول إن كبير الأطباء في المملكة المتحدة سيحدد اليوم النهج الوقائي الجديد للتعامل مع ظهور إصابات جديدة.

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وبعدما تحسن الوضع الصحي في العالم خلال الربيع، عاود عدد الإصابات إلى الارتفاع منذ أواخر يونيو، لا سيما في بلدان أوروبية والولايات المتحدة.

وقال هانكوك: "يمكننا أن نرى للأسف موجة ثانية من فيروس كورونا، التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء أوروبا. هناك العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تشهد ارتفاعا في الإصابات مجددا، ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الناس هنا".