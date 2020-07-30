روسيا تسجل 129 حالة وفاة و 5509 إصابات جديدة بـ" كورونا "

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت روسيا اليوم تسجيل 129 حالة وفاة و 5509 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا في الوفيات و ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد 169 وفاة و5475 إصابة.

Advertisements و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات و الإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 13802 حالة وفاة و عدد المصابين 834499 إصابة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة خلال اليوم الأخير.. مشيرا إلى أنه تم حتى اليوم إجراء أكثر من 27.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس 288 ألفا منها جرت خلال الساعات الـ24 الماضية . وفي السياق ذاته توقعت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي بدء الإنتاج الصناعي للقاح المضاد للفيروس خلال سبتمبر المقبل .

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