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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائبة تونسية تكشف ألاعيب الإخوان لإنقاذ الغنوشي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اتهمت نائبة تونسية عن كتلة الإصلاح، حركة النهضة بممارسة الضغوط على بعض النواب للعدول عن التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
جاء ذلك على لسان نسرين العماري النائبة عن كتلة الإصلاح (15 مقعدا)، في تصريحات لها على هامش انطلاق جلسة التصويت.
وقالت العماري إن "حركة النهضة (فرع جماعة الإخوان المسلمين في تونس) تواصل إلى حد اليوم ضغوطاتها غير القانونية على النواب للعدول عن سحب الثقة من الغنوشي".
وأشارت إلى وجود خروقات يرتكبها عدد من مستشاري الغنوشي، لإرباك سير التصويت من خلال تعطيل مساره ومحاولة إدخال البلبلة في صفوف الجلسة العامة.
وأكدت أن "رئيس البرلمان ارتكب أخطاء جسيمة تبرر تكثيف المعارضة ضده من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية".
وانطلقت اليوم الخميس، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، على خلفية تورطه في التخابر وخدمة أجندات خارجية مشبوهة.
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