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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مدني أبوظبي" يكمل جاهزيته لعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكملت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبو ظبي جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتعامل مع أية حالات طارئة، في مختلف مراكز إمارة أبو ظبي.
وأكدت اهتمامها بتقديم كل أشكال الراحة والدعم والمساعدة من أجل راحة المواطنين والمقيمين، على مدار الساعة.
وحثت الأسر على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ الغازية والكهربائية والأسلاك الكهربائية، محذرة من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال الاحتفال بالعيد.
ودعت إلى ضرورة توفير متطلبات الحماية اللازمة في المنشآت والتجمعات الصناعية، والمصانع الإنتاجية، والمستشفيات والفنادق وغيرها بالتعاون مع الشركاء والحرص على الوقاية من مسببات الحرائق وما يحول دون وقوعها مثل فصل مقابس التيارات الكهربائية عن الأجهزة غير المستخدمة أو تحميلها فوق طاقتها الاستيعابية وإغلاق اسطوانات الغاز عند مغادرة المنازل، والتأكّد من صلاحية وأمان المركبات عند الخروج برحلات طويلة.
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