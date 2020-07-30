"إنفوجراف".. الاستغناء عن ١٩٢ ألف عامل.. زيادة أسعار ريمديسيفير.. حظر زراعة القطن".. الحكومة توضح حقيقة 10 شائعات انتشرت فى أسبوع

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الأسبوعى للشائعات، 10 شائعات تم تداولها وانتشارها فى أسبوع



وتضمنت هذه الشائعات صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذالتموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك وغياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض.

كما تضمنت تلك الشائعات الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي وزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق وحظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر وتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد وبيع قطع أثرية مصرية لصالح" المتحف البريطاني" في لندن ومنح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية.

حظر زراعة القطن

تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد

صرف سلع غذائية بقيمة ٢٠٠ جنيه من المنافذ التموينية

رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الادارية

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حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض

زيادة أسعار ريمديسيفير

منح لجان المتابعة بالتربية والتعليم صفة الضبطية القضائية

الاستغناء عن ١٩٢ ألف عامل بشركات قطاع الأعمال

بيع قطع أثرية مصرية لصالح المتحف البريطاني في لندن

غياب الرقابة على أسواق اللحوم