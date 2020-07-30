شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تبدأ حملاتها الدعائية وتدعو المصريين للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت القائمة الوطنية من أجل مصر حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بها لانتخابات مجلس الشيوخ، بفيديو دعائي، بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ، والتأكيد على أن صوت الناخب أمانة لمستقبل مصر.

وتضمن الفيديو لوجوهات المشاركين في القائمة من أحزاب والذين يصل عددهم لـ 11 حزباً، وتتمثل فى حزب مستقبل وطن ،حزب الشعب الجمهوري، حزب الوفد ، حزب الحركة الوطنية المصرية ، حزب حماة الوطن ، حزب مصر الحديثة ، حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، حزب الإصلاح والتنمية ، و حزب المؤتمر ، حزب التجمع، وحزب الحرية المصري ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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واختتمت القائمة الفيديو الدعائى، بالدعوة لاختيار قائمتها لاستكمال الإنجازات التى بدأت فيها مصر خلال الفترة الماضية وستحرص القائمة على المضي فيها.



يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.