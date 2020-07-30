بالصور.. كيلو اللحمة البلدي بـ110 جنيهات وارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم الطازجة "البلدية" والخضروات والفواكه في أسيوط، اليوم الخميس، زحامًا شديدًا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من اللحوم الخضروات والفواكه في عيد الأضحى.

وارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفواكه في أسواق أسيوط، فيما تراجعت أسعار اللحوم البلدي بنسبة ٥٪، وتتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، وشهدت محلات بيع اللحوم تنافسًا ملحوظًا، تزامنًا مع وقفة عرفات.

وأكد عدد من الجزارين أن أسعار اللحوم البلدية شهدت تراجعًا خلال وقفة عيد الأضحي المبارك، وتتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 90 إلى 110جنيهات، وأسعار كيلو اللحم البقري القائم ما بين 50 إلى 56 جنيهًا، وكيلو اللحم الجاموسى بين 42 إلى 48، والماعز والأغنام بين 53 إلى 58 جنيهًا.

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وأشار عدد من تجار المواشي، إلى أن ثمن خروف العيد يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه تقريبًا حسب الوزن والنوع، فيما يتراوح سعر عجل الأضحية ما بين 17 ألف إلى 35 ألف جنيه.

وأكد عدد من التجار أن أسعار الخضروات تفاوتت، ويتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و 7 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 5 و6 جنيهات، وكيلو الليمون بين 10 و12 جنيهًا، وكيلو البصل الأحمر بين 5 و 6 جنيهات، وكيلو الكوسة 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الفلفل 5 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5و6جنيهات، والعنب البناتي الأصفر أو الأحمر بين 8 و12 جنيهًا، والموز 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي بين 10 و12 جنيهًا، والتفاح 25 جنيهًا، والمانجو بين 15 و25 جنيهًا.

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز ومسئولي التموين، تكثيف الرقابة والحملات لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.