ضبط مصنع لإنتاج الكمامات غير المطابقة للمواصفات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع لإنتاج الكمامات غير المطابقة للمواصفات بدون ترخيص بالمنوفية.
وأكدت التحريات أن المصنع يقوم بإدارته مهندس، وآخر حاصل على دبلوم، مقيمان بالمنوفية.
وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية، تم ضبط ( 2112000 ) كمامة، و (410000) كرتونة فارغة مختلفة الأحجام معدة للتعبئة، و ( 30000) قفاز قدم، و ( 10000) رداء حبر، و( 10) ماكينات لتصنيع الكمامات، و( 15 طن ) مواد خام مجهولة المصدر.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الت تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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