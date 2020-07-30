بالصور.. إعدام 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب: شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملة مُكبرة على محلات الجزارة بالمدينة. أسفرت الحملة، عن ضبط وإعدام طن و900 كيلو لحوم ومنتجات لحوم؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وجرى سحب 24 عينة أغذية وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تحرر عن ذلك 7 محاضر جُنح صحية.

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