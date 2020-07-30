مقتل جنديين اثنين و10 مسلحين في اشتباكات جنوب الفلبين

أعلن مسئولون بالجيش الفلبيني اليوم الخميس مقتل جنديين اثنين و10 مسلحين خلال اشتباكات وقعت بين القوات الفلبينية ومسلحين تابعين لجماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من بلدة "داتو ساليبو" الواقعة بمقاطعات "ماجوينداناو" جنوبي البلاد. بمقاطعات "ماجوينداناو" جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الجانبين تبادلا إطلاق النار حينما قامت قوات من الجيش بمهاجمة معسكر تابع لداعش أمس الأربعاء، حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة 13 جنديًا . تابع لداعش أمس الأربعاء، حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة 13 جنديًا .

يذكر أن الجماعات الصغيرة المسلحة مثل جماعة "أبو سياف" و"داعش" - المدرجة كتنظيمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين - مستمرة في محاربة الحكومة الفلبينية في جنوب البلاد.



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