سوريا: الجيش التركي قصف قرية بريف الحسكة

أفادت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس، بأن الجيش التركي و الفصائل الموالية له قصفوا قرية الطويلة بريف الحسكة شمال شرقي البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم. ونقلت الصحيفة عن مصادر أهلية أن القرية الواقعة بمحاذاة الطريق الدولي M4 تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف. الدولي M4 تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف. وأضافت المصادر أن "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته" استهدفوا القرية انطلاقا من قرية العريشة الواقعة تحت سيطرتهم جنوب غرب قرية الطويلة.

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