الصحة السورية: خطر كورونا يتزايد والإصابات المعلنة هي للحالات المثبتة فقط

قالت وزارة الصحة السورية، إن الوضع الوبائي الحالي يتطلب الحذر الشديد، وإنها لا تملك إمكانات لإجراء مسحات عامة.
وذكرت في بيان أن خطر جائحة كورونا يتزايد في سوريا مع تسجيلها 717 إصابة في 10 محافظات.
وأوضحت الوزارة أن الإصابات المسجلة في البلاد "هي للحالات
وفي بيان لها حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا أشارت الوزارة إلى أنها "لا تملك الإمكانيات في ظل الحصار الاقتصادي المفروضعلى البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته لإجراء مسحات عامة في المحافظات".
وهو ما قالت إنه "يبرز ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية لضبط الانتشار وحماية الجميع".
وطالبت الوزارة بضرورة اتخاذ "أعلى درجة الاحتياطات" وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عطلة عيد الأضحى لمنع تزايد الإصابات وانتشار العدوى التي قد تحدث في التجمعات العائلية الكبيرة.
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