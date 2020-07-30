سجلت تايلاند 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين العائدين من دول شرق أوسطية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بمواجهة فيروس كورونا، أن أربعة من المصابين الجدد هم من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 25 سنة وصلوا يوم 17 يوليو وقامت السلطات بعزلهم في مقاطعة تشونبوري، ووصل المصابان الجديدان الآخران إلى تايلاند السبت الماضي، أحدهما طالب (25 سنة) والأخرى لسيدة (50 سنة).
وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الخميس نقلا عن المركز المعني
وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3 آلاف و304 حالات، تعافى منها 3 آلاف و111 شخصا فيما يتلقى 135 آخرين العلاج، وظل عدد الوفيات عند 58 حالة منذ 2 يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.