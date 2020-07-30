تايلاند تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين العائدين من دول شرق أوسطية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الخميس نقلا عن المركز المعني

بمواجهة فيروس كورونا، أن أربعة من المصابين الجدد هم من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 25 سنة وصلوا يوم 17 يوليو وقامت السلطات بعزلهم في مقاطعة تشونبوري، ووصل المصابان الجديدان الآخران إلى تايلاند السبت الماضي، أحدهما طالب (25 سنة) والأخرى لسيدة (50 سنة).



وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3 آلاف و304 حالات، تعافى منها 3 آلاف و111 شخصا فيما يتلقى 135 آخرين العلاج، وظل عدد الوفيات عند 58 حالة منذ 2 يونيو الماضي.