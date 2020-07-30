سلطنة عمان تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل (590) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (496) لعمانيين و (94) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (79159) و 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلى (421) وفاة وتماثل (61421) حالة للشفاء. (421) وفاة وتماثل (61421) حالة للشفاء. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 9 حالات وفاة جديدة لمصابي فيروس كورونا ليبلغ إجمالى عدد الوفيات في السلطنة 402 حالة وفاة. Advertisements وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء عمان تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس منها 771 حالة لعمانيين و75 حالة لغير عمانيين ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السلطنة 77 ألفا و904 حالات وتماثل 58 ألفا و587 حالة للشفاء. وكالة أنباء عمان تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس منها 771 حالة لعمانيين و75 حالة لغير عمانيين ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السلطنة 77 ألفا و904 حالات وتماثل 58 ألفا و587 حالة للشفاء. وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1904 فحوصات وإجمالي عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة بلغ 181 حالة.

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