عداد إصابات كورونا بلغ أكثر من 17 مليون شخص حول العالم

وبحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس اليوم الخميس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، سجلت 17,022,877 إصابة بينها 666,586 حالة وفاة خصوصا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع 4,426,982 إصابة بينها 150,713 حالة وفاة والبرازيل (2552265 إصابة بينها 90134 وفاة) والهند (1583792 إصابة بينها 34968 وفاة).

ويواصل الوباء انتشاره بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام.

ومن بين الدول العشرين التي سجلت أكبر عدد في حالات الإصابة بالمرض، تأتي الولايات المتحدة في المركز السادس في عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان بتسجيل 45 وفاة من بين كل 100 ألف شخص. وتأتي قبلها المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وتشيلي.

وقد شهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بمرض كوفيد-19 كل دقيقة تقريباً، حيث تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفاً، وهو الأعلى في العالم، فيما سجلت الصين 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150,034 حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وأفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة يوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو، مما يعني تسجيل وفاة واحدة كل دقيقة تقريباً.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وغربها.