كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصم يكافحون من أجل التواصل وسط فرض أقنعة الوجه في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنع أغطية الوجه قراءة الشفاه وإخفاء تعابير الوجه، مما يجعل من المستحيل فعليًا على 12 مليون شخص ممن يعانون من الصمم أو يعانون من فقدان السمع في بريطانيا التواصل وإجبار العديد على البقاء في المنزل.

وقالت مانجاي سوثارسان، مديرة جمعية تمكين الصم، أنها أدركت أهمية الأقنعة للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن المقدمة زادت من قلقها بشأن الذهاب إلى الأماكن العامة.

وأضافت لوكالة "رويترز" بلغة الإشارة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية من قبل مترجم: "أنا شخصياً أخشى الذهاب إلى المتجر والاختلاط حيث يرتدي الناس الأقنعة".

وأوضح: "لا يعرف الناس أنني أصم، لذا سيتحدثون إليّ لكنني لن أعرف ذلك، أو لن أفهم ما هو محرج. هذا أمر مرهق حقًا".

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وأظهر مسح أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في مايو، أن أولئك الذين يعانون من مشاكل في السمع كانوا أقل عرضة بالفعل لمغادرة منازلهم أثناء الوباء، وتقول مؤسسة خيرية تدعم أولئك الذين يعانون من فقدان السمع إن الأقنعة تزيد من سوء الوضع.

وأبلغت أيلا أوزمن، رئيسة قسم الأبحاث والسياسات في أكشن أون ذا هارت لوزينغ، "رويترز"، بأن: "التواصل بالنسبة للكثيرين مستحيل عمليا وهو تحد كبير يسبب قلقا كبيرًا".

يُعفى المسافرون مع الصم أو يقدمون المساعدة للصم من ارتداء أغطية الوجه بموجب القواعد، وقد بدأ بعض الشركات المصنعة في صنع أقنعة بألواح بلاستيكية واضحة، ولكن هذه ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن ويمكن أن تتصاعد.