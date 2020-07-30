كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر على الصعيدين الداخلي والخارجي.. الإمارات تساعد دول العالم للقضاء على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، مساعدات طبية للدول الصديقة والشقيقة لتخطي تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تسيير العديد من المساعدات الإغاثية اللازمة.

وكانت دولة الإمارات، قدمت أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

Advertisements

وقد سهلت دولة الإمارات، مرور 80% من إمدادات منظمة الصحة العالمية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وهي أكبر مدينة للإغاثة في العالم، فضلا عن المشاركة في مؤتمر دولي للتعهدات استضافه القادة الأوروبيون لجمع 7.5 مليار يورو لاكتشاف وإنتاج وتوزيع لقاح ضد فيروس كوفيد-19.

وأطلقت دولة الإمارات جسرا جويا دوليا لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم.