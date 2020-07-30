كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحذر: 60٪ من الزيمبابويين مهددون بالجوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى مبلغ إضافي قدره 250 مليون دولار لتوفير الإغاثة لملايين المواطنين في زيمبابوي مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وحذرت من أن 60 ٪ من السكان يمكن أن "يعانوا من انعدام الأمن الغذائي".

وقال برنامج الغذاء العالمي، إن عدد الزيمبابويين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سيصل إلى 8.6 مليون بحلول ديسمبر، وهو ما يمثل 60 ٪ من السكان، بسبب الآثار المجتمعة للجفاف والركود الاقتصادي والفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت لولا كاسترو، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بجنوب إفريقيا: "تعاني العديد من العائلات في زيمبابوي من ويلات الجوع الحاد ، وستزداد محنتهم سوءًا قبل أن تتحسن".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى أن يتقدم المجتمع الدولي الآن لمساعدتنا في منع وقوع كارثة إنسانية محتملة."

وأكد برنامج الغذاء العالمي، أن الإغلاق الوطني سيتسبب في فقدان المزيد من الوظائف بينما يرتفع الجوع في الريف مع عودة المواطنين العاطلين إلى منازلهم في قريتهم.

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كما قال برنامج الأغذية العالمي: "مع ارتفاع معدل التضخم عن 700٪، أصبحت أسعار السلع الأساسية الآن بعيدة عن متناول العديد من المواطنين، وأن العائلات اليائسة تأكل أقل، وتبيع ممتلكاتها الثمينة، وتصبح مدينًا".

وتعاني زيمبابوي من أزمة اقتصادية ناتجة عن المناخ والركود، وهي أسوأ أزمة تشهدها منذ أكثر من عقد، والتي شهدت نقصاً في العملات الأجنبية والأدوية والتضخم المتزايد.

وقد طلبت الوكالة مبلغ 250 مليون دولار إضافي لدعم عملية طوارئ تتسع بسرعة. في أبريل، سعى برنامج الأغذية العالمي إلى 130 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ حتى أغسطس.

تتصاعد التوترات السياسية في زيمبابوي بعد أن دعا نشطاء إلى احتجاجات يوم الجمعة ضد فساد الحكومة الذين يلومونهم على تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووصفت الحكومة الاحتجاجات بأنها "تمرد". وقال شهود عيان، إن الشرطة والجنود، اليوم الخميس، عززوا نقاط التفتيش الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى المراكز الحضرية في أنحاء البلاد وأعادوا سائقي السيارات وبعض العمال.