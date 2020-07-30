كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بإطلاق النار في مدينة سانت لويس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح اليوم الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.

ووفقًا للمتحدثة باسم الشرطة، ميشيل وودلينغ، وقع الحادث في الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي عند مفرق طرق.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية، إلى أن جميع الضحايا رجال وفارق القتلى الثلاثة الحياة في موقع الحادث، فيما أصيب الجريح بطلقة نارية في ساقه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، العثور على مسدس في موقع الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم يتم اعتقال أي مشتبه فيه حتى الآن.

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ورجحت الشرطة الأمريكية، أن الحادث نجم عن نزاع بين عصابتين إجراميتين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ارتفع مستوى الجريمة في سانت لويس بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن المدينة شهدت منذ بداية العام الجاري 153 جريمة قتل، ما يمثل ارتفاعا بـ35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.