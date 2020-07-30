كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هونج كونج تفتتح 19 مركزا اجتماعيا للمقيمين لتناول الطعام بالداخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت السلطات في هونج كونج، اليوم الخميس، 19 مركزًا اجتماعيًا للمقيمين لتناول الطعام في الداخل بعد أن أجبر الحظر الناجم عن فيروس كورونا المستجد على تناول الطعام في الأماكن المغلقة في المطاعم العديد من العمال على تناول وجباتهم بالخارج على الأرصفة تحت الحرارة الشديدة والأمطار.

شوهد عمال البناء والمكاتب في جميع أنحاء المدينة وهم يحاولون البحث عن الظل أثناء تناولهم لصناديق الغداء والمعكرونة في درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت إذاعة "آر تي إتش كيه"، إن آخرين اختاروا تناول الطعام داخل المخازن أو حتى المراحيض.

وفي تراجع سريع، قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنها ستخفف جزئيًا حظرها على تناول الطعام في المطاعم، مشيرة إلى أنها جلبت "إزعاجاً وصعوبات" للعديد من العمال.

حظر المطعم، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، منع أي منفذ من السماح لرواد تناول الطعام بالحد من انتشار الفيروس، وهي خطوة غير مسبوقة في المركز المالي حيث يعتمد مئات الآلاف على تناول الطعام في الخارج للوجبات اليومية.

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اعتبارًا من يوم الجمعة، ستفتح المنافذ أبوابها أثناء الإفطار والغداء، شريطة أن تعمل بسعة 50٪ وتضمن أن يجلس العملاء على طاولة.

وقال إيفان تونج، مهندس عمره 24 عامًا كان يشتري غداءه الجاهز في المنطقة التجارية من تسيم شا تسوي، إن العديد من الصناعات ليس لديها مكتب حيث يمكن للعمال تناول الطعام وبعض الشركات لا تسمح بتناول الطعام في الداخل، مما يجعل حظر المطعم صعبًا للغاية.

وأضاف "تونج": "على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عدد الحالات المؤكدة، إلا أنها قد تكون أكثر خطورة لأن الأشخاص بالخارج لفترة أطول".

ونشر صالون، هير لا فورم، على فيسبوك، أنه سيوفر الماء والمناديل والمراحيض المكيفة مجانًا.

وقالت أعلاه صورة توضح أكشاك العملاء الفردية مع مقاعد جلدية ومرايا عريضة: "في كل مرة يأكل شخص ما وجبة، سيتم تطهيرها بالكامل".

جاء تحرك الحكومة لفتح مراكز في جميع أنحاء المدينة بعد أن قامت الشركات الخاصة المتنوعة مثل صالونات تصفيف الشعر وشركات الحافلات وكذلك الكنائس بتوفير مساحة للجمهور لتناول الطعام فيها.