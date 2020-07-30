كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 129 وفاة و5.5 ألف إصابة بكورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 129 وفاة و5.5 ألف إصابة بكورونا خلال يوم، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقد سجلت السلطات الصحية في روسيا، 5636 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5765 إصابة و77 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ الحصيلة 818120 حالة، منها 13354 وفاة.

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ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 603329 بعد تسجيل 3079 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 201437 حالة نشطة.

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 24.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وقد أعلنت العاصمة موسكو، عن تسجيل 694 إصابة جديدة لتبقى الحصيلة اليومية دون عتبة الـ700 على مدى الشهر الحالي رغم زيادة طفيفة للأرقام خلال الأيام الماضية.