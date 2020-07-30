كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة جنود هنود وإصابة العديد قرب حدود ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ثلاثة أفراد وحدة الاحتياطية في آسام (جزء من الجيش الهندي) وأُصيب ستة آخرون في كمين نصبه متشددون من جيش التحرير الشعبي في خونجتال، في منطقة شاندل بولاية مانيبور، على طول الحدود بين الهند وميانمار.

أثناء شرح طريقة عمل الهجوم، أخبرت مصادر الجيش الهندي وكالة "سبوتنيك"، أنها قامت أولاً بتفجير عبوة ناسفة ثم أطلقت النار على القوات التي كانت في الدورية.

وذكر المصدر: "تم نقل التعزيزات إلى المنطقة التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب عاصمة الولاية أمفال"، مضيفًا، أن العملية جارية.

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المتوفى يضم جنديين من وحدة الاحتياطية في آسام. واحد منهم حصل على رتبة الحولدر. هذه هي المرة الأولى التي فقدت فيها أرواح في العامين الماضيين في مانيبور. في عام 2015، قُتل ما لا يقل عن 25 جنديًا في كمين في الولاية. وقُتل نحو 100 مسلح هناك في عملية واسعة شنها الجيش في أعقاب هجوم عام 2015.

يهدف جيش التحرير الشعبي، الذي يعمل منذ العام 1978، إلى تنظيم جبهة ثورية تغطي شمال شرق البلاد بأكمله وتوحيد جميع المجموعات العرقية، بما في ذلك شعب الميتي و وشعب الناجا وشعب الكوكي، من أجل "تحرير" مانيبور.