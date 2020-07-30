كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استبعاد مرشحين معارضين من تصويت الهيئة التشريعية في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة في هونج كونج، اليوم الخميس، أنه تم استبعاد 12 مرشحًا معارضًا في الانتخابات القادمة للحصول على مقاعد في المجلس التشريعي للإقليم، وأن المزيد قد يواجه قرارًا مماثلاً على المدى القريب.

وقالت الحكومة، إن الدعوة إلى تقرير المصير، وطلب تدخل الحكومات الأجنبية، أو "الإعراب عن اعتراض من حيث المبدأ" على قانون الأمن القومي الجديد هي سلوكيات "لا يمكنها بصدق" دعم الدستور المصغر للمدينة، القانون الأساسي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الحكومة، في بيان: "لم يكن هناك شك في أي رقابة سياسية أو تقييد لحرية التعبير أو الحرمان من الحق في الترشح للانتخابات كما زعم بعض أفراد المجتمع".

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جدير بالذكر، أن السلطات في هونج كونج حظرت التجمعات لأكثر من شخصين، يوم الاثنين، وأغلقت المطاعم وأدخلت أقنعة الوجه الإلزامية في الأماكن العامة، بما في ذلك في الهواء الطلق، حيث تحاول كبح التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء، ماثيو تشيونج: "إن الوضع مقلق للغاية"، مضيفًا، أن التفشي الحالي هو أشد ما شهدته المدينة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن الاجراءات ستكون سارية لمدة سبعة أيام.