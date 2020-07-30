جائحة كورونا تتمدد في إفريقيا… حالات الإصابة تقترب من المليون والمغرب سادسا خلف مصر والجزائر

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في قارة إفريقيا، 890 ألف إصابة، حتى مساء الأربعاء، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن موقع “worldometer” المختص برصد تطورات الفيروس.

وأوضح الموقع أنه تم تسجيل 16 ألفًا و828 إصابة خلال الـ24 ساعة المنقضية في إفريقيا، رفعت إجمالي الإصابات إلى 894 ألفًا و421 بعموم القارة.

ومن حيث الإصابات جاءت جنوب إفريقيا بالمركز الأول بـ471 ألفًا و123، تليها مصر بـ93 ألفًا و356، ثم نيجيريا بـ42 ألفًا و208 إصابات، تليها غانا بأكثر 35 ألف حالة، والجزائر في الرتبة الخامسة بأكثر من 29 ألف حالة ثم المغرب في الرتبة السادسة بـأكثر من 22 ألف حالة.

فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 18 ألفًا و901 بعد تسجيل 361 وفاة خلال 24 ساعة.

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وتأتي جنوب إفريقيا على رأس دول القارة من حيث الوفيات بـ7497 وفاة، تليها مصر بـ4728، ثم الجزائر بـ1186، تليها نجيريا 873حالة ، والسودان 725 والكاميرون391، ثم المغرب سابعا 334.

والبلدان الإفريقيان اللذان لم يسجل فيهما وفيات حتى مساء الأربعاء، هما سيشل وإريتريا.

فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بعموم القارة 543 ألفًا و503 متعافين.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 17 مليونا و170 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 669 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين و675 ألفًا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد تطورات الفيروس.