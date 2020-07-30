أعلنت جماعة عاصمة الشرق وجدة عن سلكها طريقة جديدة لتنبه المواطنين بوقت نحر الأضحية، وذلك لغياب صلاة عيد الأضحى لهذه السنة، احتياطا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الجماعة إنه وبالنظر لكل الإجراءات الوقائية الإحترازية من أجل مرور عيد الأضحى في أجواء تحترم شروط الصحة والسلامة، فإنها قررت إطلاق صافرة الإنذار “لاسيران” ثلاث مرات مباشرة بعد نحر الأضحية صبيحة يوم العيد من طرف إمام المدينة، إيذانا بإمكانية النحر شرعا بالنسبة لعموم المواطنين.
كما شددت جماعة مدينة وجدة على التذكير على ضرورة احترام كل القواعد المعمول بها للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد.
وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، المرتقب يوم غد.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن الاحتراز من عدوى وباء “كوفيد-19” لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت.
كانت هذه تفاصيل خبر في غياب صلاة العيد.. جماعة وجدة تستعين بصافرة الإنذار لإعلان موعد نحر الأضحية بعد الإمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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