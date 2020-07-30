كورونا في البلدات العربية وإرشادات للوقاية في العيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت الهيئة العربيّة للطوارئ، اليوم الخميس، بيانًا، تقدمّت من خلاله "بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك آملين أن يعود على شعبنا بتمام الصحة والعافية والرخاء".

وأوصت الهيئةُ قائلة "نعيش ظروفا استثنائية غير اعتيادية، تنتشر جائحة كورونا بشكل طردي يوميا وتجتاح معظم قرانا وبلداتنا العربية مصحوبة بتداعيات وإسقاطات صحية واجتماعية يضاف إلى التداعيات الاقتصادية والضائقة المالية المتفاقمة يوميا".

وأضافت الهيئة: "نتفق جميعا على تشخيص عوامل الخطر، ونخص فترة عيد الأضحى المبارك، بداية بعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والحفاظ على التباعد الجسماني وازدياد الزيارات والتجمعات العائلية والاجتماعية والدينية بالإضافة للحفلات والأعراس".

وأكمل بيان الهيئة أنه بناءً على ما تقدّم "نرى ضرورة ملحة بالالتزام بالتوصيات والإرشادات والتوجيهات التالية"؛

* أداء صلاة العيد والعبادات وفق التعليمات الرسمية مع الالتزام التام بوسائل الوقاية ويفضل على مجموعات الخطر، من المرضى المزمنين وكبار السن ولمن يعاني من ضعف المناعة، أداء الصلاة في البيوت.

* اختصار الزيارات والمناسبات الاجتماعية واقتصارها على الدائرة المصغرة جدا والالتزام بالتعليمات.

* عدم التصافح والتقبيل والمعانقة والاكتفاء بالمعايدة الكلامية.

* الالتزام بالبيت قدر الإمكان وتقليص الخروج منه.

* تجنب المسنين والمرضى من أي تجمع وتقليص التواصل والاحتكاك بهم قدر الإمكان.

* الالتزام التام بتعليمات الوقاية (كمامة، تباعد، نظافة).

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 563، المتعافون 267.

قلنسوة: المصابون 549، المتعافون 61.

عرعرة النقب: المصابون 327، المتعافون 241.

باقة الغربية: المصابون 334، المتعافون 125.

الطيبة: المصابون 403، المتعافون 110.

الناصرة: المصابون 335، المتعافون 61.

حورة: المصابون 263، المتعافون 220.

أم الفحم: المصابون 281، المتعافون 143.

كفر قاسم: المصابون 225، المتعافون 64.

كفر قرع: المصابون 207، المتعافون 96.

دير الأسد: المصابون 160، المتعافون 151.

كسيفة: المصابون 155، المتعافون 77.

طرعان: المصابون 17، المتعافون 0.

جسر الزرقاء: المصابون 117، المتعافون 59.

عين ماهل: المصابون 171، المتعافون 14.

الطيرة: المصابون 148، المتعافون 46.

جت: المصابون 110، المتعافون 65.

عرعرة: المصابون 90، المتعافون 45.

جلجولية: المصابون 87، المتعافون 37.

يافة الناصرة: المصابون 91، المتعافون 17.

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نحف: المصابون 68، المتعافون 38.

طمرة: المصابون 71، المتعافون 35.

كفر مندا: المصابون 76، المتعافون 0.

شفاعمرو: المصابون 65، المتعافون 30.

البعنة: المصابون 49، المتعافون 45.

إكسال: المصابون 72، المتعافون 17.

سخنين: المصابون 47، المتعافون 23.

مجد الكروم: المصابون 49، المتعافون 26.

كفر كنا: المصابون 50، المتعافون 19.

اللقية: المصابون 42، المتعافون 24.

دبورية: المصابون 51، المتعافون 33.

عرابة: المصابون 32، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 50، المتعافون 20.

الفريديس: المصابون 49، المتعافون 17.

المغار: المصابون 28، المتعافون 14.

كفر برا: المصابون 24، المتعافون 15.

عسفيا: المصابون 23، المتعافون 18.

تل السبع: المصابون 25، المتعافون 8.

دير حنا: المصابون 160، المتعافون 151.

عبلين: المصابون 27، المتعافون 5.

الرينة: المصابون 23، المتعافون 0.

زيمر: المصابون 27، المتعافون 5.

كفر ياسيف: المصابون 23، المتعافون 14.

كابول: المصابون 25، المتعافون 10.

الرامة: المصابون 26، المتعافون 8.

جديدة المكر: المصابون 27، المتعافون 11.

بسمة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.

بيت جن: المصابون 28، المتعافون 12.

أبو غوش: المصابون 25، المتعافون 4.

كفر مصر: المصابون 28، المتعافون 10.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 14.